Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Tarkan Viking Kanı
16:15 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İntikam
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 İntikam
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bay Yanlış
15:00 Şevkat Yerimdar
17:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Şef Akademi
00:45 Dokunmayın Şabanıma
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:30 Erkenci Kuş
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
00:30 Ada Masalı
03:15 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Kod Adı Londra
16:00 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Savaş Gemisi
22:45 Savaş Gemisi
01:30 Atlantic Rim: Diriliş
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 atv Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:45 Otoyol Devriyesi
01:40 Baş Belası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:30 Odaklan Büyükanne
02:15 Yeşil Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Paylaş Benimle
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