Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Aile Bağları (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bizim İçin Şampiyon (yerli film)

22.45 Sabahlar Olmasın (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (yabancı film)

22.15 Bir Demet Tiyatro (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Harry Potter ve Ateş Kadehi (yabancı film)

23.15 Çatı Katı Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bal Kaymak (yerli film)

21.55 Pers Prensi: Zamanın Kumları (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yerli film)

23.55 Filinta (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Yerli Sinema

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)