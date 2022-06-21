Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan programlar gündemde. Bu akşam evlerinde televizyon izleyecek olan vatandaşlar "Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 21 Haziran TV yayın akışına göre Salı bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...