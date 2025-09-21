Habertürk
        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 21 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün bir dizi daha yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. İşte 21 Eylül Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 21.09.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:59
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 6. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte, 21 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

          08:00 Düğün

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Veliaht

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          23:00 Veliaht

          01:45 Bahar

          04:00 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Can Borcu

          14:10 Gözleri Karadeniz

          16:30 Aşk ve Gözyaşı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aşk ve Gözyaşı

          02:45 Kardeşlerim

          05:20 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:40 Yumurcak Küçük Şahit

          15:30 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Eşref Rüya

          23:30 Arka Sokaklar

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 5N1K

          04:50 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

          15:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          03:00 Türk Müziği

          04:00 Baba Ocağı

          05:30 Dürüye'nin Güğümleri

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı

          05:55 Benim Güzel Ailem

          08:40 Cennetin Çocukları

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          15:45 Cennetin Çocukları

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)

          00:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Cennetin Çocukları

          04:00 Yedi Numara

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Kıskanmak

          13:45 Yasak Elma

          16:30 Halef

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Halef

          22:30 Kıskanmak

          00:00 Halef

          01:00 Kıskanmak

          03:15 Yaz Şarkısı

          04:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İtiraf Et

          16:15 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          21 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
