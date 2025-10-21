Bugün televizyonda neler var? 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programları kaçırmak istemeyenler 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 21 Ekim 2025 TV yayın akışı...
Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 21 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:05 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmet: Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:55 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Leman
02:00 Sahtekarlar
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
