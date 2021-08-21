Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tarkan Gümüş Eyer 'Türk Filmi'

16.00 Kalbimin Efendisi 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Dondurucu 'Yabancı Film'

01.45 Dondurucu 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Petrol Kralları 'Türk Filmi'

22.00 Şef Akademi

23.45 Badem Şekeri 4 'Türk Filmi'

01.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 'Dizi' (Tekrar)

16.00 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Star Market

23.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)

22.00 Takip: İstanbul 'Yabancı Film'

23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yakın Koruma 'Yabancı Film'

04.45 Müzik Arası

05.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

14.15 Ralph ve İnternet 'Yabancı Film'

16.20 Şans Kapıyı Çalınca

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Sinema 'Yabancı Film'

02.10 Sinema 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.40 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

16.25 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 5 'Yabancı Film'

22.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.20 Görevimiz Tehlike 5 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.35 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye 2021