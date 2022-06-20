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TV yayın akışı 20 Haziran 2022 Pazartesi: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 20 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 20 Haziran Pazartesi TV yayın akışı açıklandı!

Haftanın ilk günü olan 20 Haziran Pazartesi TV yayın akışı merak ediliyor. Bugün televizyonda birçok içerik yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 20 Haziran Pazartesi yayın akışında; En Uzun Gece, Masal Şatosu: Peri Hırsızı, Sevmek Zamanı, Anonim, Senden Daha Güzel, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden ve Survivor All Star yapımları yer alıyor. İşte, detaylar...

20.06.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar hangileri?" sorusunun yanıtı aranıyor. Bu akşam Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında birbirinden çeşitli film, dizi ve programlar yer alıyor.  Haftanın ilk gününde vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler için yayın akışını haberimizde derledik. İşte, 20 Haziran Pazartesi TV yayın akışı... 

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)

    21:45 Çılgın Joe(Yabancı Sinema)

    23:45 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)

    01:45 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

    03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:40 Hapishanedeki Çiçek

    08:10 Tozkoparan

    11:20 Bir Aş Hikayesi

    12:00 Masumlar Apartmanı

    15:00 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Yabancı Sinema)

    22:10 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)

    00:20 Kara Tahta

    03:10 Gönül Dağı

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:40 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    22:20 Sevmek Zamanı

    01:10 Sevmek Zamanı

    04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

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