TV yayın akışı 20 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 20 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. İşte 20 Eylül 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
00:15 Sinema
02:00 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Yedi Numara
07.15 Benim Güzel Ailem
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.00 Lingo Türkiye
12.40 Cennetin Çocukları
15.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Cennetin Çocukları
04.15 Yedi Numara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:30 Çarpıntı
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Hareket Sekiz
22:30 Hareket Sekiz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aşk ve Gözyaşı
12:45 Gözleri KaraDeniz
16:30 Aşk ve Gözyaşı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrisi
14.00 Yasak Elma
16.30 Kiskanmak
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kiskanmak
21.45 Gündem Futbol
23.15 Halef: Köklerin Çağrisi
02.00 Kiskanmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
