Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Uzak Şehrin Masalı

02.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)

03.20 Star Market (Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021