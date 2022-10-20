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TV yayın akışı 20 Ekim Perşembe 2022: SHOW TV, Kanal D, Atv ve daha fazlası...

20 Ekim Perşembe günü televizyon yayın akışı gününü ekran karşısında geçirecek izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 20 Ekim 2022 Perşembe günü televizyon yayın akışı...

20.10.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün televizyon izlemek isteyen seyirciler için yine birçok program ekranda olacak. Peki, 20 Ekim Perşembe günü televizyonda ne var? İşte, 20 Ekim Perşembe televizyon yayın akışı...

  • SHOW TV

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 SHOW Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Hayat Bugün (Tekrar)

    02:45 Baba (Tekrar)

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 O Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 O Kız

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:15 Yabancı Damat

  • STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Duy Beni

    00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Kiralık Aşk

  • ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

    04:00 Mutfak Bahane

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