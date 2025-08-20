20 Ağustos Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 20 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...