        19 Ağustos Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        20 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 20 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 12:10 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:10
        • 1

          20 Ağustos Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 20 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Thor: Karanlık Dünya

          22:15 Thor: Karanlık Dünya

          00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Kuzey Güney

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Öldür Beni Sevgilim

          22:15 Gerzek Şaban

          03:15 Kızılcık Şerbeti

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:30 Kod Adı Kırlangıç

          09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Özel

          22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica"

          00:15 Maç Sonu

          02:00 Leyla İle Mecnun

          04:50 Seksenler

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Aile Saadeti

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Kardeşim Benim 2

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Mükemmel Aile

          21:55 Mükemmel Aile

          23:50 Aile Saadeti

          03:30 Bir Gece Masalı

          05:30 Ateş Kuşları

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Ejderham ve Ben

          21:45 Ejderham ve Ben

          23:45 Fırıldak Ailesi

          01:30 Kral Kaybederse

          03:00 Fırıldak Ailesi

          04:30 Dürüye'nin Güğümleri

          06:0 Kiralık Aşk

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:15 İlk Buluşma

          02:15 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

        • 9
