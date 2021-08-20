Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'

01.45 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

00.00 Davaro 'Türk Filmi'

02.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Bir Baba Hindu 'Türk Filmi'

22.15 Bir Baba Hindu 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Başlat 'Yabancı Film'

03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar),

05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Sinema'

23.30 Operasyon 41

01.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

04.00 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'

16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

00.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

02.50 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kung Fu Panda 3 'Yabancı Film'

21.50 Müttefik 'Yabancı Film'

00.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021