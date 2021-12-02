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TV Yayın akışı 2 Aralık 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 2 Aralık 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Benim Hayatım, Misafir, Barbaroslar ve Camdaki Kız dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 2 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

02.12.2021 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 2 Aralık 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:15 Bu Sabah

  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:10 Senin Hayatın

  • 18.45 SHOW Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    • 20:00 Misafir

    • 23:30 Aşk Mantık İntikam

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

  • 16:20 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Baht Oyunu

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Asi

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 15:45 Ece Üner ile Susma

  • 18:45 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

  • 16:00 En Güzel Bölüm

  • 16:15 Kiralık Aşk

  • 18.30 Star Haber

  • 20:00 Benim Hayatım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

  • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

  • 11:45 Beni Böyle Sev

  • 14:00 Bizim Köyün Kızları

  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)

  • 19:00 Ana Haber (Canlı)

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

  • 11:15 Masterchef Türkiye

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Masterchef Türkiye

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