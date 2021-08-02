Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

02.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'(Tekrar)

04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aşk Oluversin Gari 'Türk Filmi'

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Olmaz Oluversin Gari 'Türk Filmi'

23.30 Olmaz Oluversin Gari 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'

22.45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.20 Star Market (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'

23.45 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film'

01.45 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film'(Tekrar)

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Sonsuz Aşk 'Türk Filmi'

16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Mahrem 'Dizi'

22.45 Dilsiz 'Türk Filmi'

22.45 Yerli Dizi

01.05 Soluk 'Türk Filmi'

02.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021