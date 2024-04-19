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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 19 Nisan Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 19 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Cuma günü ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı ile belli oldu. Show TV'nin iddialı yapımlarından Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Star Tv'de ise Ana Haber'in ardından iki Yalı Çapkını yeni bölümüyle yayınlanacak. Tv8 ekranlarında ise Survivor adlı yarışma programı izleyici karşısına çıkacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 19 Nisan 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:59
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        • 1

          Bu akşam birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarında yayınlanacak. Televizyon kanalları günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programları duyurdu. İşte, 19 Nisan 2024 TV yayın akışı Kanal D, Show TV, ATV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı

        • 2

          19 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

          Bu akşam TV8’de Survivor, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar gibi yapımlar yer alacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          13:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Karaağaç Destanı

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        • 3

          NOW TV

          16:30 Gaddar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Gaddar

          23:30 Orta Sayfa

          01:30 Şahane Hayatım

          ATV

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Ateş Kuşları

          00:20 Aldatmak

        • 4

          SHOW TV

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Sandık Kokusu

          STAR TV

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 Ömer

          KANAL D

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Yargı

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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