Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

23.55 Hepsi Benim

01.45 Zuhal Topal'la Sofrada

03.30 Temizlik Benim İşim

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş. Diriliş 'Yerli Sinema'

22.30 Kocan Kadar Konuş. Diriliş

00.30 İntikam Mermisi

02.10 İntikam Mermisi

03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'

22.30 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'

00.45 Örümcek İstilası 'Yabancı Sinema'

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim

23.45 3'te 3

01.00 Tövbeler Olsun

03.15 Fazlası Zarar

05.00 Şefin Özel Konuğu