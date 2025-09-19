TV yayın akışı 19 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
19 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı netlik kazandı. Bugün bir dizi daha ekran yolculuğuna başlayacak. Öte yandan Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. İzleyiciler 19 Eylül 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu. Buna göre, ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de ise reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak. İşte, 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokakla
00:15 Eşref Rüya
03:15 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı
05:05 Kara Tahta
07:25 Cennetin Çocukları
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Teşkilat
15:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
22:55 3'te 3
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 3'te 3
03:45 Kara Tahta
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
15:50 Dizi TV Özel
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Dizi)
22:20 Aşk ve Gözyaşı
00:40 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
21:45 Çarpıntı
00:30 Kral Kaybederse
03:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
22:30 Kıskanmak
03:00 Yaz Şarkısı
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
