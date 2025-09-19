Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. İzleyiciler 19 Eylül 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu. Buna göre, ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de ise reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak. İşte, 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...