Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.00 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Bir Demet Tiyatro

01.45 Çember

03.30 Türk Müziği

04.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.30 Çok Uzak Fazla Yakın 'Türk Filmi'

00.30 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 'Dizi'

00.20 Bölük 'Türk Filmi'

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

23.40 'Dizi' (Tekrar)

01.50 52 Hafta 'Belgesel'

02.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Fazlası Zarar (Tekrar)

05.00 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)