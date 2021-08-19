Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Türk Filmi'

22.15 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'

00.00 Üçkağıtçı 'Türk Filmi'

01.45 Üçkağıtçı 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Postacı 'Türk Filmi'

22.00 Maskeli Beşler 'Türk Filmi'

00.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Randers – Galatasaray / UEFA Avrupa Ligi Play-Off

22.00 'Dizi' (Tekrar)

00.30 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Star Market (Tekrar)

04.10 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Kardeşim Benim 'Türk Filmi'

16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maça Doğru

20.30 Trabzonspor-Roma

22.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.35 Dünya Hali 'Dizi'

00.40 'Türk Filmi'

02.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

21:45 Fenerbahçe - HJK Helsinki