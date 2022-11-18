Bugün de birbirinden farklı programlar ve diziler yeni bölümleri ile ekrana gelecek. 18 Kasım Cuma günü TV yayın akışında; Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, İyilik, Yalnız Kurt ve Kasaba Doktoru gibi yapımlar yer alıyor. İşte detaylar...