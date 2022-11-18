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TV yayın akışı 18 Kasım 2022 Cuma: Televizyonda hangi diziler ve programlar var? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik...

Bugün televizyonda neler var? 18 Kasım TV yayın akışı

Haftanın son iş günü olan 18 Kasım Cuma günü vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler için TV'de yer alan yapımları haberimizde paylaştık. İşte 18 Kasım 2022 TV yayın akışı...

Giriş: 18.11.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün de birbirinden farklı programlar ve diziler yeni bölümleri ile ekrana gelecek. 18 Kasım Cuma günü TV yayın akışında; Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, İyilik, Yalnız Kurt ve Kasaba Doktoru gibi yapımlar yer alıyor. İşte detaylar...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    23:15 Hayat Bugün

    03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Köylü

    07:00 Duy Beni

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Toprak İle Fidan

    01:30 Gecenin Ucunda

    04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Bir Zamanlar Çukurova

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Kardeşlerim

    03:20 Mutfak Bahane

    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar

    00:15 Camdaki Kız

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

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