Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Karaoğlan Geliyor 'Türk Filmi'

16.30 Emine 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Lila ve Eve 'Yabancı Film'

02.00 Anma Günü 'Yabancı Film'

03.45 Lila ve Eve 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.15 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Adile Teyze 'Türk Filmi'

15.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Şef Akademi

22.00 Mirasyedi 'Türk Filmi'

00.30 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)

01.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Harry Potter ve Melez Prenses 'Yabancı Film'

16.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Operasyon 41

23.15 Harry Potter ve Melez Prenses 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Operasyon 41 (Tekrar)

04.15 Müzik Arası

05.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

16.10 İnanılmaz Aile 2 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Arabulucu 'Yabancı Film'

02.40 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 İmkansız Olasılık 'Ev Sineması Kuşağı'

15.10 Yerli Dizi

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Stajyer 'Yabancı Film'

22.35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.15 Stajyer 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.35 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Sinema

18:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021