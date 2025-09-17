17 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni sezonu açarken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...