        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 17 Eylül 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        17 Eylül Çarşamba TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        17 Eylül Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film, yarışma va maç içeriklerinin listesi haberimizde. İşte 17 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 15:23 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:23
        • 1

          17 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni sezonu açarken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya (Yeni Sezon)

          00:15 Uzak Şehir

          02:45 Poyraz Karayel

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Veliaht

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          22:45 Bahar

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Cennetin Çocukları

          14:30 Teşkilat

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          22:00 Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          00:00 Cennetin Çocukları

          02:55 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

          01:20 Can Borcu

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          01:00 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          02:15 Yaz Şarkısı

          04:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          17 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

