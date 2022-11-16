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TV YAYIN AKIŞI 16 Kasım 2022 Çarşamba: Bu akşam hangi kanalda ne var? TV yayın akışına göre günün dizileri ve filmleri neler?

Kanalların TV yayın akışı belli oldu! 16 Kasım günün dizileri ve filmleri neler?

Tüm kanalların 16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı, resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar izleyicisiyle buluşacak. İşte, 16 Kasım TV yayın akışı ile Çarşamba akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar...

Giriş: 16.11.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kanalların TV yayın akışı, televizyon seyircileriyle paylaşıldı. Günün yorgunluğunu dizi ve film izleyerek atmak isteyenler Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışını kontrol ediyor. İşte, 16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Hayat Bugün

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Yeşil Deniz

    15:35 Yürek Çıkmazı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı: Türkiye-İskoçya

    22:00 3’te 3

    00:00 Yürek Çıkmazı

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:00 Ekonomi Arası

    10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:30 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Bir Peri Masalı

    23:15 Darmaduman

    01:45 Yasak Elma

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

    00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

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