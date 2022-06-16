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TV yayın akışı 16 Haziran 2022 Perşembe: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Haftanın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte 16 Haziran TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceği araştırılıyor. 16 Haziran TV yayın akışında yer alan; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız dizileri; Uzaydan Gelen Fırtına, Efsane Sürücü filmleri ve Güldür Güldür Show, Survivor All Star programı bu akşam seyircisiyle buluşuyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı…

16.06.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon yayın akışı, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV için araştırılıyor. Haftanın dördüncü iş gününün akşamında erkana gelen dizi ve filmler reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. 16 Haziran telelvizyon yayın akışında; Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Camdaki Kız, Star TV’de Efsane Sürücü, TRT 1’de Uzaydan Gelen Fırtına yapımları yer alıyor. İşte, 16 Haziran Perşembe TV yayın akışı…

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:15 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Hedefteki Adam

    02:15 Hedefteki Adam

    03:45 Kayıp İnci

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Seversin

    03:00 Gelinim Mutfakta

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Efsane Sürücü

    21:45 Çifte Soygun

    23:30 Efsane Sürücü

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Gizli Saklı

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    22:45 İyilik

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