Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı...