        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Eylül 2025 Salı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan '''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam yeni sezon dizilerinden biri ekran yolculuğuna başlayacak. Bir dizi de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 16.09.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:05
        • 1

          Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          23:20 Gözleri Karadeniz

          02:00 Gözleri Karadeniz

          04:30 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Veliaht

          02:30 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          01:00 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak (Yeni Dizi)

          02:15 Yaz Şarkısı

          04:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:30 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Yerli Dizi

          17:45 Lingo Türkiye

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)

          01:50 Yerli Dizi

          04:10 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          16 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

