TV yayın akışı 16 Eylül 2025 Salı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan '''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam yeni sezon dizilerinden biri ekran yolculuğuna başlayacak. Bir dizi de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
23:20 Gözleri Karadeniz
02:00 Gözleri Karadeniz
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak (Yeni Dizi)
02:15 Yaz Şarkısı
04:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:30 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Yerli Dizi
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)
01:50 Yerli Dizi
04:10 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
