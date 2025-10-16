Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi!

        TV yayın akışı 16 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 16 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 16 Ekim 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler var? İşte yanıtı.

        Giriş: 16.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:58
        • 1

          16 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. Peki, bugün yayınlanacak programlar ve diziler neler? 16 Ekim 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Güller ve Günahlar

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Güller ve Günahlar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Eşref Rüya

          03:00 Poyraz Karayel

          04:15 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennem

          22:30 Cehennem

          01:00 Cehennem

          03:30 Baba Ocağı

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.18 İstiklal Marşı

          05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.10 Kalk Gidelim

          09.20 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.30 Taşacak Bu Deniz

          17.45 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Taşacak Bu Deniz

          23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          00.50 Cennetin Çocukları

          03.30 Seksenler

          04.20 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Gözleri Karadeniz

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.30 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

          00.15 Ben Leman

          02.45 Sahtekarlar

          05.00 Kefaret

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Gel Konuşalım

          16 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa