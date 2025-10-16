TV yayın akışı 16 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 16 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 16 Ekim 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler var? İşte yanıtı.
16 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. Peki, bugün yayınlanacak programlar ve diziler neler? 16 Ekim 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
01:00 Cehennem
03:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Taşacak Bu Deniz
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.50 Cennetin Çocukları
03.30 Seksenler
04.20 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Ben Leman
02.45 Sahtekarlar
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Gel Konuşalım
