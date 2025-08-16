TV yayın akışı 16 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve filmler var?
Tv yayın akışı listesi belli oldu. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 16 Ağustos 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Ağustos ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan
14:45 İyi Aile Çocuğu
16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:45 Hayatımın Neşesi
10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı
12:00 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
19:00 Ana Haber
20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 41 Kere Maşallah
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:20 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Geliş
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Aile Saadeti
13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
17:00 Görünmez Kız
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma
