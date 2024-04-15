TV yayın akışı: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi
Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yayınlanacak. Ayrıca Kanal D'de Cehennem filmi izleyiciyle saat 20.00'da buluşacak. Peki Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı
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Bu akşam kanalların yayın akışında birbirinden farklı dizi ve filmler yer alıyor. Bu akşam Now TV’de Kızıl Goncalar, Star TV’de Ömer, Show TV’de Güldür Güldür Show gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haberimizin içerisinden kanalların full yayın akışına bakabilirsiniz. İşte 15 Nisan Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi
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15 NİSAN 2024 PAZARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR
Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de 20:00 Kızıl Goncalar, Show TV’de saat 20:00 Güldür Güldür Show, Kanal D’de saat 20.00'da Cehennem filmi izleyiciyle buluşacak.
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KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
02:30 Sandık Kokusu
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ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Tomb Raider
22:30 Yabancı Sinema Son Sığınak
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TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Kara Ağaç Destanı
02:50 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
NOW TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
02:45 Gaddar