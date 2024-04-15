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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 15 Nisan 2024: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yayınlanacak. Ayrıca Kanal D'de Cehennem filmi izleyiciyle saat 20.00'da buluşacak. Peki Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:10
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        • 1

          Bu akşam kanalların yayın akışında birbirinden farklı dizi ve filmler yer alıyor. Bu akşam Now TV’de Kızıl Goncalar, Star TV’de Ömer, Show TV’de Güldür Güldür Show gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haberimizin içerisinden kanalların full yayın akışına bakabilirsiniz. İşte 15 Nisan Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        • 2

          15 NİSAN 2024 PAZARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

          Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de 20:00 Kızıl Goncalar, Show TV’de saat 20:00 Güldür Güldür Show, Kanal D’de saat 20.00'da Cehennem filmi izleyiciyle buluşacak.

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Cehennem

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Bahar

          02:30 Sandık Kokusu

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Yabancı Sinema Tomb Raider

          22:30 Yabancı Sinema Son Sığınak

        • 5

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          00:15 Kara Ağaç Destanı

          02:50 Gönül Dağı

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Ömer

          20:00 Ömer

          00:15 Yalı Çapkını

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Kızıl Goncalar

          00:15 Yabani

          02:45 Gaddar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Akrep
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        Yay
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