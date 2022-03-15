TV yayın akışı merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Mart Salı akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 15 Mart TV yayın akışında; Baba, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve Üç Kız Kardeş dizileri ve Survivor All Star yarışma programı yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 15 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;