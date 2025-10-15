Kanal kanal TV yayın akışı 15 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 15 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 15 Ekim 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler var? İşte yanıtı.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Güller ve Günahlar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyyvah Eyvah
22:15 Kolonya Cumhuriyeti
00:30 Veliaht
03:00 Eyyvah Eyvah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Teşkilat
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
02.00 Teşkilat
04.30 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Sahtekarlar
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
01.15 Ben Leman
04.00 İnadına Aşk
05.15 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
