Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'

23.30 Ölümcül Takip 'Yabancı Film'

01.45 Ölümcül Takip 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Küçük Esnaf 'Türk Filmi'

00.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı 'Yabancı Film'

23.15 (Tekrar)

02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

16.05 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Şans Kapıyı Çalınca

22.30 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Banliyo 13: Ultimatom 'Yabancı Film'

03.25 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

05.25 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.35 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Mahrem 'Dizi'

00.25 3'te 3

01.45 Yıldızların Yolu

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021