Tv yayın akışı 14 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve fimler yayınlanacak?

Kanallarda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek olan yapımlar araştırılıyor. Bu kapsamda seyirciler ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 14 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. İşte 14 Ağustos TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Gitmesine İzin Ver

00:00 Thor: Ragnarok

01:30 Dönüştürücüler

03:45 Kuzey Güney

KANAL D YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Aile Saadeti

02:50 Bir Gece Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Gülen Adam 00:00 Küçük Esnaf 01:45 Meraklı Köfteci 03:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Tatlı Dillim 22:00 Sucu Kamil 00:00 Öğrenci İşleri 01:30 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYNI AKIŞI 08:20 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Aile Meselesi 22:15 Gönül Dağı 00:00 PSG - Tottenham