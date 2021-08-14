Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 İbo ile Gülşah

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Hacker 'Yabancı Film'

02:00 Hacker 'Yabancı Film'

03:45 İbo ile Gülşah

05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Güler Misin Ağlar Mısın

22:00 Şef Akademi (Yeni Bölüm)

00:30 Badem Şekeri 3

02:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 Ada Masalı

18.45 Star Haber

20.00 Power Rangers

22.30 Power Rangers

00.30 Star Market (Tekrar)

01:15 Kazara Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Sinema'

18:45 Kanal D Haber

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Pasifik Savaşı İsyan

00:45 Pasifik Savaşı İsyan

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 İkimizin Sırrı

18:40 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Fantastik Canavarlar

02:15 Ödül Avcıları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.05 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

17:45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokolü

22.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

00:15 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokolü

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye 2021/ Kolaj