Bu akşam birbirinden çeşitli dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Vakitlerini televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 13 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;