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TV yayın akışı: 13 Temmuz Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 13 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

Haftanın üçüncü günü olan 13 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV akranlarında; Tokatçı, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster?, Duy Beni, Kara Tahta, Gizli Saklı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 13 Temmuz Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...

13.07.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam birbirinden çeşitli dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Vakitlerini televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar  tarafından bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 13 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    23:45 Hava Operasyonu (Yabancı Sinema)

    01:45 Hava Operasyonu (Yabancı Sinema)

    03:00 Magazin D Yaz

    03:45 Arda İle Omuz Omuza

    04:40 Bodrum Masalı

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

    21:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

    23:30 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

    01:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

    03:15 İy Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

    04:30 Şef Kapımda

    05:45 Aşk Laftan Anlamaz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Duy Beni

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Ah Nerede

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Duy Beni

    22:45 Ah Nerede

    01:45 Erkenci Kuş

    04:15 Duy Beni

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    22:45 Tozluyaka

    01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:30 İnadına Aşk

    06:00 Kefaret

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