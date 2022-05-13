Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var sorusunun yanıtını araştırırken, tv yayın akışı belli oldu. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen diziler, reyting rekortmeni programlar ve gişe rekorları kıran filmler izleyici karşısına çıkıyor. Peki bugün yani 13 Mayıs Cuma günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte 13 Mayıs Cuma günü yayın akışı...