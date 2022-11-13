TV yayın akışı 13 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, TRT1, Fox, ATV, Star, TV8, Kanal D yayın akışı! Bu akşam televizyonda ne var?

TV yayın akışı 13 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

Haftanın son gününde evinde ve televizyon karşısında geçirecek vatandaşlarımız için bugün ekranlara gelecek yapımları bir araya getirdik. İşte, birbirinden eğlenceli yapımların yayınlanacağı 6 Kasım Pazar günü itibariyle Show TV, TRT1, Fox, ATV, Star, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı...

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