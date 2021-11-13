Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Elkızı
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:45 Misafir
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
23:45 Elbet Bir Gün
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Örümcek Adam
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:20 Benim Hayatım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
12:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)
22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı) (Canlı)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 O Ses Türkiye
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