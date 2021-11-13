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TV Yayın akışı 13 Kasım 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 13 Kasım 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam El Kızı ve Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 13 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

13.11.2021 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 13 Kasım 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Elkızı

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:45 Misafir

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

23:45 Elbet Bir Gün

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Örümcek Adam

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:20 Benim Hayatım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

12:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)

22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı) (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 O Ses Türkiye

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