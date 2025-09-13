Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 13 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 13 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:47
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 13 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Gelin

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Kızılcık Şerbeti

          15:45 Veliaht

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Veliaht

          22:45 Bahar

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Gelin

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Can Borcu

          12:00 Görevimiz Tatil

          14:00 Yok Artık

          16:20 Gözleri Karadeniz

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Gözleri Karadeniz

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arka Sokaklar

          15:45 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Arka Sokaklar

          23:15 Gitmesine İzin Ver

          01:30 Poyraz Karayel

          03:45 Müzik Arası

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:30 Çarpıntı

          11:15 Sahipsizler

          14:00 Bir Şansım Olsa

          15:30 Söz

          16:15 Çarpıntı

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          22:45 Sahipsizler

          02:30 Kral Kaybederse

          04:30 Baba Ocağı

          05:45 Çarpıntı

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Yedi Numara

          06:40 Benim Güzel Ailem

          09:45 Hayallerinin Peşinde

          10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi

          12:20 Yeşil Deniz

          15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

          01:50 Yeşil Deniz

          03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Kirli Sepeti

          14:00 Yasak Elma

          16:00 Şevkat Yerimdar

          19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Mutluyuz

          22:15 Şevket Yerimdar

          23:30 Efsane Futbol

          01:30 İlk Buluşma

          02:30 Yaz Şarkısı

          04:45 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          13 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
