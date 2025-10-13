TV yayın akışı 13 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
13 Ekim 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, gündüzden akşam kuşağına kadar birbirinden farklı formatta programlar ve diziler yayınlanacak. TRT 1'de Cennetin Çocukları ve Kanal D'de Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise TV8'de MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecek. İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
Televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 13 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
- 2
13 EKİM 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
- 3
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
-
- 4
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu
- 5
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Gözleri Karadeniz
02:30 Kardeşlerim
05:10 Bir Gece Masalı
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Sahtekarlar
22:15 Kıskanmak
01:45 Sahtekarlar
04:00 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
13 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9