        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 EKİM 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 13 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        13 Ekim 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, gündüzden akşam kuşağına kadar birbirinden farklı formatta programlar ve diziler yayınlanacak. TRT 1'de Cennetin Çocukları ve Kanal D'de Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise TV8'de MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecek. İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 13.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:37
        • 1

          Televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 13 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          13 EKİM 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Bahar

          02:45 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

          22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

          00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Güller ve Günahlar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Güller ve Günahlar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Baht Oyunu

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          23:20 Gözleri Karadeniz

          02:30 Kardeşlerim

          05:10 Bir Gece Masalı

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı

          05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:15 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Sahtekarlar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Sahtekarlar

          22:15 Kıskanmak

          01:45 Sahtekarlar

          04:00 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
