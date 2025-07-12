TV yayın akışı 12 Temmuz 2025 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak güncelleniyor. 12 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediyor. ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı...
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Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını arıyor. 12 Temmuz 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Kanalların paylaştığı yayın akışlarına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Peki, bugün TV’de neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 12 Temmuz Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
14:00 Şansımı Seveyim
15:45 Aile Saadeti
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Madalyon
21:50 Çakallarla Dans 5
23:40 Aile Saadeti
02:40 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat: Denizler Hakimi
14:45 Password
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar
01:30 Zalim İstanbul
03:30 Müzik Arası
04:30 Poyraz Karayel
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim
22:15 Belleville Polisi
00:30 Belleville Polisi
02:15 Hasret
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Petrol Kralları
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:00 Ya Sonra
02:00 Kezban
03:30 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Yedi Numara
07:35 Hayatımın Neşesi
10:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
11:45 Yeşil Deniz
14:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:40 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Türkiye-İtalya"
22:00 Set Sayısı
22:15 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 4"
00:45 Kim Gitsin?
01:50 Yeşil Deniz
02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Biricik Sevgilim
22:30 Yahşi Batı
01:30 Aşk Mantık İntikam
03:45 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
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