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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 TEMMUZ 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Temmuz 2025 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyonda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak güncelleniyor. 12 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediyor. ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 12 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:31
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        • 1

          Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını arıyor. 12 Temmuz 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Kanalların paylaştığı yayın akışlarına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Peki, bugün TV’de neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 12 Temmuz Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Gençliğim Eyvah

          09:00 Zembilli

          12:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

          14:00 Şansımı Seveyim

          15:45 Aile Saadeti

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Madalyon

          21:50 Çakallarla Dans 5

          23:40 Aile Saadeti

          02:40 Aldatmak

          05:00 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Kara Murat: Denizler Hakimi

          14:45 Password

          16:30 Kuralsız Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

          23:30 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar

          01:30 Zalim İstanbul

          03:30 Müzik Arası

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalancı Yarim

          22:15 Belleville Polisi

          00:30 Belleville Polisi

          02:15 Hasret

          04:00 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Kezban

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Petrol Kralları

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:00 Ya Sonra

          02:00 Kezban

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:13 İstiklal Marşı

          05:15 Hayallerinin Peşinde

          06:00 Yedi Numara

          07:35 Hayatımın Neşesi

          10:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

          11:45 Yeşil Deniz

          14:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:40 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          20:00 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Türkiye-İtalya"

          22:00 Set Sayısı

          22:15 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 4"

          00:45 Kim Gitsin?

          01:50 Yeşil Deniz

          02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          13:00 Yasak Elma

          16:00 Çift Kişilik Oda

          19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Biricik Sevgilim

          22:30 Yahşi Batı

          01:30 Aşk Mantık İntikam

          03:45 İnadına Aşk

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

          04:30 Gençlik Rüzgarı

          05:30 Dizi

          12 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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