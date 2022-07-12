Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TV yayın akışı 12 Temmuz 2022: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV’de neler var? 12 Temmuz Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Tv yayın akışı, Kurban Bayramı'nın son gününde araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler, seyircilere keyifli bir akşam yaşatacak. 12 Temmuz tv yayın akışında; Sevmek Zamanı, Şarkılar Bizi Söyler, Hedefim Sensin, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi ve Masterchef Türkiye yapımları seyircileriyle buluşuyor. İşte, 12 Temmuz Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12.07.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı'nın son gününü televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler; Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV  12 Temmuz TV yayın akışını araştırıyor. Bu akşam TV yayın akışında yer alan Sevmek Zamanı, Şarkılar Bizi Söyler, Hedefim Sensin, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi ve Masterchef Türkiye yapımları reyting sıralamasında yarışacak. İşte, 12 Temmuz 2022 TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk aşk

    18:45 show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Ağır Romantik

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afilli Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Seversin

    02:30 Şeytan Tepesi

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programm Akışı

    05:55 Hapishanedeki Çiçek

    08:55 Tozkoparan

    11:40 Bir Aş Hikayesi

    12:10 Masumlar Apartmanı

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    23:20 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"

    02:05 Mahrem

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Ah Nerede

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Hedefim Sensin

    22:30 Duy Beni

    01:15 Hedefim Sensin

    03:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Yerli Dizi/Sinema

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.