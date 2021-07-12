Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:30 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:30 Aşk Oluversin Gari



ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler

22:45 Dilsiz

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye