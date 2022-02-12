Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
16:00 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Oğlum
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yalnız Kurt
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Sinema
16:15 Yabancı Sinema
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık
21:45 Maske Kimsin Sen?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Haftasonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kaderimin Oyunu
16:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Sinema
22:30 Kaderimin Oyunu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Recep İvedik 5
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Türk Sineması "Gülşah"
08:20 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:10 Yerli Dizi
15:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
04:10 3'Te 3
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