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TV yayın akışı 12 Mart 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akış

TV yayın akışı 12 Mart 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

12 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından merak ediliyor. 12 Mart Cumartesi TV yayın akışında; Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri yer alıyor. İşte, 12 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

12.03.2022 - 10:06 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV yayın akışı 12 Mart için internet üzerinden araştırılıyor.  Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 12 Mart Cumartesi akşamı; Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 12 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Avcı: Kış Savaşı

    01:45 Baba

    04:15 Avcı: Kış Savaşı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    12:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Camdaki Kız

    03:00 Arda'nın Mutfağı

    03:45 Müzik Arası

    04:45 Geniş Aile

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 Delisin

    15:30 En Güzel Bölüm

    15:45 Söz

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Kıyamet

    22:45 Kıyamet

    03:30 Söz

    05:30 İki Aile

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Yasak Elma

    15:45 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Recep İvedik 5

    22:30 Evlilik Hakkında Her Şey

    01:30 Recep İvedik 5

    03:30 El Kızı

    06:00 Zümrüdüanka

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