Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli dizi/sinema

16.20 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Set Ekstra

14:15 Aile Babası

16:30 Hekimoğlu İyi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Annenin Günahı

23:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:15 3'Te 3

15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı