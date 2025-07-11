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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 11 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşacak. İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:02
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        • 1

          11 Temmuz 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 3. haftasında ikinci maçına çıkacak. Çekya-Türkiye maçı TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Eyvah Eyvah

          22:15 Petrol Kralları

          00:15 Eyvah Eyvah

          02:15 Lodos Zühtü

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Sil Baştan Kaynanam

          22:30 Çift Kişilik Oda

          01:15 Aşk Mantık İntikam

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

          22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

          23:45 Jackie Chan İz Peşinde

          01:45 Jackie Chan İz Peşinde

          03:30 Zalim İstanbul

          05:15 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

          21:50 Aile Saadeti

          00:50 Güven Bana

          03:00 Aldatmak

          05:00 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

          21:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Çekya-Türkiye"

          23:30 Set Sayısı

          23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?

          01:35 Kim Gitsin?

          02:35 Seksenler

          03:05 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Köyden İndim Şehire

          21:45 Beyoğlu Güzeli

          23:30 Alemde Bir Gece

          01:00 Alemde Bir Gece

          02:15 Kiralık Aşk

          04:00 Sürtük

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          11 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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