TV yayın akışı internet üzerinden araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi severler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 11 Mart Cuma akşamı; Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Yalnız Kurt dizileri seyirci karşısına çıkıyor. 11 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;