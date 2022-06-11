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TV yayın akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi: Hafta sonu TV'de neler var? Bugün yayınlanacak dizi ve filmler neler?

Bugün yayınlanacak dizi ve filmler neler? 11 Haziran Cumartesi TV yayın akışı!

Hafta sonunun gelişiyle birlikte 11 Haziran Cumartesi TV yayın akışı aramaları hız kazandı. Bu akşam televizyon yayın akışında yer alan diziler filmler ve programlar seyircisine keyifli anlar yaşatacak. İşte, 11 Haziran 2022 Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

11.06.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumartesi gününün gelişiyle birlikte televizyon izleyicileri 11 Haziran TV yayın akışını araştırmaya başladı. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri merak ediyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 ekranlarında birbirlerinden farklı dizi ve filmler ekrana gelecek. İşte, 11 Haziran Cumartesi yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:00 Şabaniye (Yerli Sinema)

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

    01:30 Mekanik2 : Suikast (Yabancı Sinema)

    03:15 Şabaniye (Yerli Sinema)

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 İki Aile

    08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:15 Ayrıcalıklı Rotalar

    09:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

    11:45 Kaderimin Oyunu

    14:45 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Şanghay Takibi (Yabancı Sinema)

    22:00 Soygun (Yabancı Sinema)

    23:45 Şanghay Takibi (Yabancı Sinema)

    01:50 Soygun (Yabancı Sinema)

    03:40 Güzel Köylü

    05:30 İki Aile

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Seversin

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Seversin

    03:00 Arda’nın Mutfağı

    03:45 Müzik Arası

    04:45 Yabancı Damat

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası (Yabancı Sinema)

    11:50 Kardeşlerim

    15:30 Kuruluş Osman

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Hakim

    03:20 Destan

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