        Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 11 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Bugün bir dizi ekran yolculuğuna başlarken, milli maç canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. İşte 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 11.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:41
          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. Kanal D’de yeni bir dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Bulgaristan-Türkiye maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 11 Ekim 2025 TV yayın akışı...

          11 EKİM 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:00 Gelin

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Veliaht

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Veliaht

          04:45 Bahar

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Aynadaki Yabancı

          13:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Aynadaki Yabancı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı (Yeni Bölüm)

          22:30 Aynadaki Yabancı

          01:30 Aynadaki Yabancı

          04:00 Kardeşlerim

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:15 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Dizi)

          22:30 Güller ve Günahlar

          01:30 Güller ve Günahlar

          03:45 Poyraz Karayel

          05:30 Müzik Arası

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Aramızda Kalsın

          11:00 Sahipsizler

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Çarpıntı

          19:00 Star Haber

          20:00 Tam Gaz

          22:00 Tam Gaz

          00:45 Kral Kaybederse

          03:15 Baba Ocağı

          04:45 Dürüye'nin Güğümleri

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:18 İstiklal Marşı

          05:20 Yedi Numara

          06:05 Benim Güzel Ailem

          09:00 Kod Adı Kırlangıç

          10.30 Hayallerinin Peşinde

          11:30 Cennetin Çocukları

          14:50 Taşacak Bu Deniz

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Taşacak Bu Deniz

          04:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          05:05 Hayallerinin Peşinde

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          13:30 Kıskanmak

          16:00 Ben Leman

          19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm)

          22:30 Ben Leman

          01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          03:45 Kefaret

          06:00 Karagül

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          21:45 Bulgaristan - Türkiye

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          05:15 Gençlik Rüzgarı

          11 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
