Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Pompeii

01:45 Pompeii

03:30 Aziz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Türk Sineması"Kuklalı Köşk"

10:55 Tozkoparan İskender

12:40 Masumlar Apartmanı

15:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 San Andreas: Mega Deprem

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Kaderimin Oyunu

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Annemizi Saklarken

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Kaderimin Oyunu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:40 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema

12:30 Kardeşlerim

16:00 Destan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Destan

04:20 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Elkızı

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Elkızı

00.15 Kanunsuz Topraklar

02.30 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Bir Yemek Olsan / Yeni

10:30 MasterChef Türkiye

16:00 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8x8