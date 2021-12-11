Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Pompeii
01:45 Pompeii
03:30 Aziz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Türk Sineması"Kuklalı Köşk"
10:55 Tozkoparan İskender
12:40 Masumlar Apartmanı
15:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 San Andreas: Mega Deprem
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Annemizi Saklarken
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Kaderimin Oyunu
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Kaderimin Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:40 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema
12:30 Kardeşlerim
16:00 Destan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
04:20 Maraşlı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Elkızı
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Elkızı
00.15 Kanunsuz Topraklar
02.30 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Bir Yemek Olsan / Yeni
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
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